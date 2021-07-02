Разведка: РФ вывела в море весь состав Черноморского флота, чтобы следить за "Си Бриз — 2021"

Разведка: РФ вывела в море весь состав Черноморского флота, чтобы следить за "Си Бриз — 2021"

Страна-агрессор боится потерять свое доминирование, считает Скибицкий.

Россия для наблюдения за международными учениями "Си Бриз — 2021" вывела в Черное море весь корабельный состав своего Черноморского флота, пытаясь продемонстрировать готовность применить силу.

Заявление представителя ГУР МО Вадима Скибицкого опубликовано на странице в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, эти действия вызваны страхом страны-агрессора потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Комментируя информацию об активизации действий Черноморского флота РФ, представитель военной разведки Украины отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны — члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

"Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения - Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", — сказал Скибицкий.

Однако, как отметил Скибицкий, попытки России продемонстрировать свою готовность применить силу несоизмеримо с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.

Напомним, в Украине продолжаются международные учения "Си Бриз-2021", которые в этом году стали самыми масштабными по количеству стран-участниц. Военные тренируются одновременно на море, на суше и в воздухе.

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