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Разведка сообщила, сколько еще массированных ударов способна осуществить РФ весной

Разведка сообщила, сколько еще массированных ударов способна осуществить РФ весной

Ракетный обстрел. Коллаж ТСН.ua

По оценке ГУР, у оккупантов осталось около 950 высокоточных ракет.

Россия планирует провести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике этой весной. Поскольку у врага запасы ракет истощаются, поэтому агрессору снова понадобится пауза для накопления вооружения.

Об этом представитель украинского Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", — рассказал он.

По словам Скибицкого, оккупанты начинают серию ударов, когда имеют в запасе более 900 ракет. Когда же запасы уменьшаются до этой цифры, то нанесение массированных ударов становится на паузу. Сейчас, россияне уже приближаются к лимиту – 900 ракет.

"Россия, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных). Далее будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов" ". Однако отдельные локальные обстрелы могут продолжаться", — пояснил представитель ГУР.

Скибицкий отмечает, что РФ накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр", которыми враг не атаковал с сентября. Сейчас оккупанты имеют в запасе не менее 260 единиц. Что больше – в апреле они планируют выработать 30 таких ракет.

В разведке считают, что в ближайшее время Россия возобновит более активное использование "Калибров", ведь у них уменьшаются запасы ракет Х-101.

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы". Если же говорить об обычных "Ониксах", то, по нашим данным, их запасы у россиян составляют 440" единиц. Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, спикер Воздушных сил Илья Евлаш объяснил "затишье" между массированными и мощными ударами россиян. По его словам, в перерыве РФ занимается планировками ударов, а также накоплением средств поражения. Россияне не могут производить постоянно массированные удары.

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