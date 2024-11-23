Разведка США рассекретила информацию об отравлении Ющенко

Опубликованный документ содержит список политических убийств, совершенных российскими спецслужбами с начала 2000 года, когда к власти в РФ пришел Владимир Путин.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, отравленный диоксином во время избирательной кампании 2004 года, стал жертвой политики Кремля, направленной на ликвидацию политических лидеров, которые считаются угрозой режиму Владимира Путина.

Об этом говорится в рассекреченном отчете дирекции Национальной разведки США, предоставленном изданию Bloomberg.

Этот документ содержит список политических убийств, совершенных российскими спецслужбами с начала 2000 года, когда к власти в РФ пришел Владимир Путин.

Также читайте Жена Навального обвинила Путина в убийстве мужа: как отреагировали в Кремле

Среди лиц, в отношении которых велась такая убийственная политика, американская разведка называет политических и оппозиционных лидеров в бывших советских республиках, считавшихся угрозой.

"Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, почти смертельно отравленный в 2004 году. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка вводила химический диоксин в его пищу, когда он был кандидатом в президенты, выступая за интеграцию Украины с Западом", — говорится в рассекреченном отчете.

По оценке дирекции Национальной разведки США, "Россия имеет возможность убивать людей с помощью химических и биологических агентов, используя многолетние усилия еще с советских времен".

При этом в отчете высказано мнение, что российское правительство продолжит использовать свои разведывательные службы и другие лояльные организации для убийства лиц за границей, которых оно считает угрозами основным интересам национальной безопасности или безопасности режима президента Владимира Путина.

"Уровень нашей уверенности в этом суждении высок на основе официальных российских заявлений и выводов иностранных правительств в странах, где произошли убийства", — подчеркнули в документе.

Напомним, в этом же отчете описаны самые известные случаи того, как власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму.

Путин сходит с ума и пугает ударами новыми ракетами! Что на это говорят в США

Читайте также: