Разведка узнала, куда российские оккупанты везут похищенное в Украине зерно

Россияне вывозят из временно оккупированных территорий Украины зерно и овощи в РФ и аннексированный Крым.
Известно, что часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – это Сирия. Впрочем, уже оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Отмечается, что в Пологах Запорожской области в хранилищах есть зерно и семена подсолнечника. Их готовят к транспортировке в Российскую Федерацию. Из временно захваченного Энергодара в сторону Каменки Днепровской под охраной военных выехала колонна российских КамАЗов и DAF с зерном. Конечный пункт назначения колонны – Крым.
В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам государства-террориста вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу.
Кроме того, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами "Крымзернотранс" из Малой Лепетихи Херсонской области на территорию Крымского полуострова.
В разведке сообщают, что существует информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей: свеклу, картофель, капусту.
Как сообщалось, российские оккупанты в Украине терроризируют фермеров, заставляя вступать в "колхозы", скупая по дешевке зерно или вообще похищая его.
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