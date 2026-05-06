Разведка узнала о наглых планах россиян на оккупированных территориях

Россия готовит похищение зерна и полезных ископаемых с оккупированной территории Украины.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российский флаг / © iStock

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах использования россиянами временно оккупированной территории Украины.

Об этом украинский президент сообщил в официальном Telegram-канале.

По данным разведки, на южных украинских землях, которые находятся сейчас под оккупацией, Россия планирует такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса.

«Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из не менее 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита», — отметил Зеленский.

Кроме того, говорится в сообщении, оккупанты планируют дальнейшие меры по захвату и вывозу нынешнего урожая зерна.

«Готовимся противодействовать», — заверил президент.

Напомним, в прошлом году Госдума РФ поддержала законопроект, который фактически позволяет конфискацию жилья украинцев, которые выехали из оккупированных российской армией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

