Разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои под Киевом в ближайшие дни

Разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои под Киевом в ближайшие дни

Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева.

Разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева уже в ближайшие дни.

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Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Отмечается, что российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод определенного количества подразделений.

"В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", — говорится в сообщении

Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются.

Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе — ключевой цели российских войск — однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 31 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 31 марта 2022

Напомним, что руководителя Главного управления военной разведки Франции генерала Эрика Видо в ближайшее время отправят в отставку из-за того, что он просчитался в прогнозах войны в Украине.