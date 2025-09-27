Разведывательный дрон из Венгрии: как объект залетел в Украину реакция МИД

Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично обратился в Венгрию по поводу инцидента на границе, связанного с вторжением неизвестных дронов-разведчиков.

Об этом он написал в социальной сети X.

Глава МИД опубликовал точный маршрут полета БПЛА, отметив, что украинские Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства и ожидают официальных пояснений от Будапешта.

Реклама

Маршрут дронов / © Facebook Андрея Сибиги

«Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений того, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве», — написал Сибига.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные зафиксировали заход в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.

По словам украинского лидера, эти беспилотники, вероятно, совершали шпионаж за украинскими пограничными промышленными объектами. Таким образом, украинские власти рассматривают эти полеты как попытку разведки и нарушения суверенитета.