- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Разведывательный дрон из Венгрии: как объект залетел в Украину реакция МИД
Этот инцидент представляет собой провокацию, требующую немедленной реакции от венгерской стороны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично обратился в Венгрию по поводу инцидента на границе, связанного с вторжением неизвестных дронов-разведчиков.
Об этом он написал в социальной сети X.
Глава МИД опубликовал точный маршрут полета БПЛА, отметив, что украинские Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства и ожидают официальных пояснений от Будапешта.
«Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений того, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве», — написал Сибига.
Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные зафиксировали заход в воздушное пространство страны дронов-разведчиков, которые могут быть венгерскими БпЛА.
По словам украинского лидера, эти беспилотники, вероятно, совершали шпионаж за украинскими пограничными промышленными объектами. Таким образом, украинские власти рассматривают эти полеты как попытку разведки и нарушения суверенитета.