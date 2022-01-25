"Развела" 12 ухажеров: в Полтавской области девушка набрала кредитов на кавалеров из кафе

В полиции открыли производство из-за краж.
В Полтавской области задержали 20-летнюю девушку, которая после знакомства обворовывала своих ухажеров.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
По данным следствия, 20-летняя жительница Херсонской области причастна к 12 кражам у жителей Кременчуга и Горишних Плавней Полтавской области. Она знакомилась с мужчинами в кафе и обворовывала поклонников. Также на нескольких потерпевших девушка даже оформила кредиты.
В полиции открыли производство по части 2 статьи 185 (Кража, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Полиция устанавливает, не причислена ли подозреваемая к подобным преступлениям.
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