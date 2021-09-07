Развели костер и готовили еду на балконе: в Умани спасатели "прикрыли" полевую кухню паломников из Израиля,

Спасатели огнетушителя прекратили работу "балконной" кухни иностранных гостей.

В Умани спасатели потушили костер, который развели паломники на балконе для приготовления пищи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 7 сентября в Умани. Во время патрулирования пеший дозор спасателей ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома на улице Софьи Перовской, 6.

"Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", — сообщают в ГСЧС.

Напомним, что в Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани. В Минздраве опасаются, что когда те вернулись из молитв в Рош ха-Шана в Украине и отправятся в Йом-Кипур в синагоге Израиля, то у них произойдет всплеск коронавируса.

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