Развели костер во время привала: в Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще четверо ранены

Развели костер во время привала: в Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще четверо ранены

Путешественники — местные, из Коломыйского района.

Взрыв в Карпатах — два человека погибли и четверо раненых. Трагедия произошла поздно вечером 15 сентября.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 сентября.

Отмечается, что группа туристов во время привала в долине "Пид Берди" возле села Вороненко Надвирнянского района, развели костер, а затем раздался мощный взрыв. На месте погибли двое мужчин — в возрасте 29 и 36 лет. Пострадавших спасатели всю ночь свозили с полонины к скорым. Тяжело травмированных несли на руках.

Всего в туристической группе было 12 человек, среди них и двое маленьких детей. Туристы уверяют, что именно взорвалось, понятия не имеют. Ведь у костра спокойно сидели несколько часов, а потом насобирали в лесу хворост и подбрасывали его в огонь.

Новости Украины: на Прикарпатье прогремел мощный взрыв - двое людей погибли и четверо ранены

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