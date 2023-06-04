"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нагрубил матери погибшего Героя

В Ровно водитель маршрутки отказал матери погибшего Героя в льготном проезде и нагрубил ей.

Об этом сообщила мать погибшего на войне Героя Богдана Гордейчука, ровенская писательница и журналистка Людмила Марчук.

"Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого поста бы не было. Если бы не услышала себе в спину: "Развелось вас здесь..." Это нас, скорбные вдовы и матери, развелось?.. Слышите, люди?

И эта еще война не кончилась. Еще гробы молодых парней каждый день с Востока "На щите" везут... Еще могилы каждый день копают и уже некуда хоронить. Еще нас каждую ночь будит сирена. Погибают дети. А это хамло уже забыло или не знает, что именно наши сыновья пошли первыми, чтобы стать в строй ВСУ и стоять на передовой до смерти, чтобы мы могли здесь мирно жить, а не ждать оккупанта в свой дом. Я не удержалась, сказала: "Пошел бы, да повоевал..." Да это, очевидно, мимо ушей ", – рассказывает исстрадавшаяся мать.

По ее словам, другие пассажиры маршрутки проигнорировали хамство водителя и не сделали ему замечания.

"И меня это задело. Очень задело... Защемило сердце, а мозг прошила совсем не патриотическая мысль: "За что ты отдал свою жизнь, сын? За этого хама?"...

А что я? Деньги за проезд заплатила. Но когда получилось, фото на память решила сделать. Ведь это пренебрежение касалось не только меня...

У меня такой инцидент первый. Однако немало наблюдало случаев, как водители оскорбляют людей пенсионного возраста. Это неправильно. Это ведь не твой собственный транспорт, дядя за рулем! Раз государство ввело льготу в законодательную норму, то выполняй! Ты же на работе.

Признаюсь, что только из-за этого пренебрежения я никогда не еду в маршрутке в качестве пенсионера. Достаю свой билетик разве что в троллейбусе.

Удостоверение матери погибшего – еще новая, недавно выданная льгота. Лучше бы ее не было. И был жив мой ребенок. Но это есть. Так вышло. И ничего поменять мы не можем.

Так что, забывчивый или, может, просто незнающий мужчина за рулем, знай, что нас действительно много! Но как ты смеешь унижать меня только за то, что я, зайдя в салон, показала тебе свой льготный билет?

Слушай. Мой сын погиб в бою как Герой. Он уже никогда не сядет за руль, как ты. Не сможет вырастить своего сына. Не сможет поддержать и свою мать. Именно поэтому государство ввело эту льготу, чтобы это сделал ты. Уже за то, что ты жив и можешь жить, работать, водить авто, дышать, обнимать жену, любить своих детей – уже за это. Это очень много, поверь. Поэтому будь человеком. Будь гражданином страны, которая такую цену ежедневно платит за твою жизнь. И не смей! Слышишь! Не смей!", – эмоционально обратилась к хамовитому водителю мать павшего Героя.

Скандального водителя вызывают "на ковер" к начальству

Как передает местное издание Rivne.media, водителя маршрутки, нагрубившего матери погибшего воина, вызывают в управление транспорта и связи Ровно.

"Не существует слов в этом мире для извинений таких людей. Я предупреждала перевозчиков относительно перевозок и предоставления услуг, это уже второй инцидент пока я глава комиссии транспорта. Как с такими изуверами бороться. Продолжение следует", — сообщила депутат горсовета Екатерина Марчук.

Отметим, что сын Людмилы Марчук – Богдан Гордийчук – погиб 4 января 2023 года. Он с побратимами возвращался из операции на Харьковщине в нескольких километрах от российской границы. Их автомобиль наехал на мину. Богдан воевал в АТО, а в первый день полномасштабного вторжения снова вернулся в армию. У него остался семилетний сынишка.