"Развернул" агитацию в поддержку оккупантов: в Черкассах чиновник оправдывал действия вражеской армии

Служба безопасности разоблачила в Черкасской области чиновника-предателя. Он призвал к поддержке военных армии страны агрессорки России, а также к уничтожению украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что приспешником оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После захвата россиянами области, предатель планировал сотрудничать с врагом.

Отмечается, что чиновник призвал помогать российским оккупационным группировкам в захвате региона. Он оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийствам гражданских граждан. Сторонник "русского мира" отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче.

"После начала полномасштабного вторжения он "развернул" агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные "тезисы" настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе", — сообщили в СБУ.

Правоохранители провели обыск у подозреваемого. У него обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным.

Предателю сообщили о подозрении по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников". Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Харькове в СБУ работал российский "крот". Предатель передавал оккупантам данные о передвижениях и позициях ВСУ, оборонных операциях военных и украинских спецслужб.

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