Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев: СБУ разоблачила коллаборанта

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области. Им оказался житель поселка Новопетровка Снегиревского района.

"Во время захвата общины он развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", зашедших в этот населенный пункт. Установлено, что "столовую" для окупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства. коллаборант увозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск РФ.

"Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбили частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территорию страны-агрессорки", — говорится в сообщении.

После увольнения мужчина переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом, он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и схватили.

В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила супругов-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар с целью обесточить Львов.

Читайте также: