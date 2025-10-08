ТСН в социальных сетях

Развестись теперь можно онлайн: инструкция

В Украине скоро можно будет развестись через «Дію».

Развод через Действие: алгоритм

Развод через Действие: алгоритм / © Credits

Услуга развода в приложении «Дія» будет доступна с 2026 года.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, услуга развода в «Дія» будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.

«Раньше процедура требовала нескольких посещений ДРАЦС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок», — отмечает Свириденко.

Премьер пояснила, что после подачи заявления на развод «Дія» автоматически проверит информацию в реестрах. Через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака тоже можно получить в приложении.

Нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что развестись онлайн смогут те, кто:

  • совместно решили расторгнуть брак;

  • не имеют общих детей;

  • являются гражданами Украины;

По его словам, услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу в «Дії».

