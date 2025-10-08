- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Развестись теперь можно онлайн: инструкция
В Украине скоро можно будет развестись через «Дію».
Услуга развода в приложении «Дія» будет доступна с 2026 года.
Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, услуга развода в «Дія» будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.
«Раньше процедура требовала нескольких посещений ДРАЦС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок», — отмечает Свириденко.
Премьер пояснила, что после подачи заявления на развод «Дія» автоматически проверит информацию в реестрах. Через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака тоже можно получить в приложении.
Нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что развестись онлайн смогут те, кто:
совместно решили расторгнуть брак;
не имеют общих детей;
являются гражданами Украины;
По его словам, услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.
Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу в «Дії».