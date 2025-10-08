Развестись теперь можно онлайн: инструкция

Развод через Действие: алгоритм / © Credits

Реклама

Услуга развода в приложении «Дія» будет доступна с 2026 года.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, услуга развода в «Дія» будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.

Реклама

«Раньше процедура требовала нескольких посещений ДРАЦС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок», — отмечает Свириденко.

Премьер пояснила, что после подачи заявления на развод «Дія» автоматически проверит информацию в реестрах. Через месяц брак будет расторгнут. За это время заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака тоже можно получить в приложении.

Нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что развестись онлайн смогут те, кто:

совместно решили расторгнуть брак;

не имеют общих детей;

являются гражданами Украины;

По его словам, услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу в «Дії».