Развитие ветеранского бизнеса и упрощение получения статуса УБД: что изменится для военных

В Верховной Раде Украины и Кабинете Министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, государство будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса.

Об этом представители власти рассказали в рамках своих выступлений на VI Международном ветеранском форуме, сообщает УНИАН.

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Так, глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что в скором времени парламентом планируется рассмотреть законопроекты, направленные на:

предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые принимаются за работу после увольнения с военной службы;

упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий;

введение Единого государственного реестра военнослужащих, как и отдельного статуса защитника и защитницы Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти работают над предоставлением возможности приоритетного поступления в высшие учебные заведения и внеконкурсного поступления в заведения профтехобразования. Также государство будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса, расширяя грантовую поддержку.

"У нас уже существует программа безвозвратных грантов "ЕРобота". В этой программе есть ветеранский компонент, благодаря которому можно получить до 1 млн грн на развитие собственного бизнеса", – добавил Шмигаль.

Кроме того, по всей Украине должна быть создана сеть современных реабилитационных центров, которые будут оказывать военнослужащим комплексную помощь. Речь идет не только о физической реабилитации, но и о преодолении посттравматического стрессового расстройства.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников отметил, что за 9,5 лет войны России против Украины, в нашей стране уже около миллиона УБД. Общеизвестна проблема очередей, бумаг и бюрократии, поэтому ожидается, что вскоре эти процессы будут оцифрованы.

"Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения", – подытожил Резников.

Ранее подполковник Вооруженных Сил Украины, народный депутат из группы "Партия "За будущее" Сергей Рудык заявил, что нужно кардинально пересмотреть ветеранские льготы, увеличив финансирование на санаторно-курортную и психологическую реабилитацию военных. Дело в том, что на реабилитацию военных в 2021 году выделено по 400 грн на одного человека, по мнению депутата, это неадекватная цифра.

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