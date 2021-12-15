Развлечения из социальных сетей воплощал в жизнь: в Херсонской области ученик терроризировал весь класс

На родителей хулигана составили протокол.
В одной из школ Генического района жертвой буллинга стал учащийся 7 класса. Руководство школы обратилось в полицию.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Учащиеся класса рассказали, что обидчик придирался как к потерпевшему мальчику, так и ко всем детям в классе, обижал, толкал их, разбрасывал вещи учеников, мог обрисовать их одежду маркером.
Cам обидчик объяснил, что шутил над одноклассниками, а развлечения над детьми смотрел в одной из социальных сетей и воплощал их в жизнь. Парень заверил, что не осознавал, как его действия оскорбляют одноклассников.
На родителей мальчика ювенальный полицейский составил админпротокол, а с юношей провели воспитательную беседу.
Напомним, что в Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Педагог все отрицает. А в саду говорят: у нее безупречная репутация.
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