Развлечения на квадроцикле закончились трагедией: погибла 17-летняя девушка

На месте аварии

В лесном массиве вблизи села Давыдов Львовского района произошло смертельное ДТП — погибла 17-летняя девушка.

О случае сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель квадроцикла, 17-летняя жительница Львовского района, не справилась с управлением и выехала на обочину грунтовой дороги, где транспортное средство перевернулось.

От полученных травм несовершеннолетняя водитель квадроцикла погибла на месте происшествия.

По этому факту следователи отдела начали расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

