Развлекались на Аллее Славы погибшим героям: против нетрезвых подростков в Одесской области открыли дело

С участниками инцидента и их родителями провели профилактические беседы.

В поселке Ивановка Одесской области подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, развлекались на Аллее Славы погибшим героям. Правоохранители открыли дело, админматериал уже передали в суд.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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В полиции отмечают, что обнаружили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали и развлекались. В ходе проверки полицейские установили точное время съемки и трех ее несовершеннолетних участников – двух девушек и парня. Полицейские их опросили, а также провели профилактическую беседу по недопущению подобного поведения в будущем.

"В отношении двух девушек правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд для рассмотрения по существу и решения вопроса о наложении административного взыскания", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется факт возможного нарушения работниками одного из торговых заведений поселка правил торговли алкогольными напитками в части их продажи лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Ранее в Виннице группа подростков пришла на кладбище и устроила "фотосессию" на памятниках.

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