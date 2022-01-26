Развлекся на перемене: в Одесской области ученик заминировал школу

К ответственности привлекут родителей шутника.

В Одесской области 17-летний ученик одиннадцатого класса одной из школ позвонил в отдел полиции и сообщил о заминировании учебного заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

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Парня разоблачили и провели с ним беседу. Он объяснил, что "хотел развлечься во время перемены и проверить, как отреагируют спецслужбы".

"Я совершил не очень хороший поступок, когда позвонил в полицию с ложным сообщением. Я даже не сказал название учебного заведения и сразу бросил трубку. Считал, что полиция не станет проверять такое сообщение, но ошибся. Не повторяйте моих действий. Я не думал, что делаю, и мне стыдно", – сказал подросток.

За поступок ученика следователи открыли производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он звонил, изъяли.

В пресс-службе Нацполиции добавили, парень еще не достиг возраста уголовной ответственности за этот вид преступления, к ответственности будут привлечены его родители.

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