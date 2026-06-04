Развод через "Дію": когда украинцам станет доступна новая услуга

Развод / © Freepik

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В конце лета в Украине планируется запуск новой услуги, которая позволит супружеским парам разводиться онлайн через мобильное приложение «Дія». Сейчас идет подготовка к бета-тестированию сервиса.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Развод через «Дію» — как это будет работать

По ее словам, процесс подготовки технологически и юридически сложный и требует согласования действий со смежными ведомствами.

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«Наша команда готовится запустить бета-тестирование онлайн-развода в конце июня — начале июля. Это достаточно кропотливый процесс, ведь необходимо, кроме технической реализации, кропотливая работа с Министерством юстиции, с ДРАЦСами. Но процесс идет, мы уже выходим на финишную прямую», — отметила Валерия Коваль.

Замминистра пояснила, что полноценный запуск услуги обычно происходит через один-два месяца после начала тестирования, поэтому разработчики ориентируются именно на конец лета.

Воспользоваться сервисом смогут не все. Услуга будет доступна исключительно при условии взаимного согласия обоих партнеров и только для тех пар, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Оформление заявления будет происходить непосредственно в приложении «Действие» с участием обеих сторон.

Окончательное решение о расторжении брака будет принимать орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАСС). Обычно этот процесс длится до 30 дней. Точную дату развода пользователи смогут увидеть в приложении сразу после того, как отправят заявление.

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Кроме этого, разработчики предусмотрели возможность отменить запрос: отозвать заявление о разводе можно будет непосредственно в «Дії» до того момента, пока ДРАЦС не примет финальное решение.

Услуги в «Дії» — последние новости

Напомним, в Украине уже в ближайшие месяцы появится возможность расторгнуть брак из-за приложения «Дія». Пока сервис находится на финальном этапе разработки, а нормативную базу для его внедрения уже приняло правительство.

Ранее мы писали, что в «Дії» обновили услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины».

Министерство цифровой трансформации запустит три новых сервиса на портале «Дія»: упрощенное бронирование работников, автоматизация налоговых скидок и карта интернет-провайдеров, работающих во время блекаутов.

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