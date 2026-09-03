Развод через «Дію» уже работает: как подать заявление и когда брак расторгнут

Развод через «Дію»

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Украинцы теперь могут расторгнуть брак в мобильном приложении «Дія». Новый цифровой сервис ориентирован на пары, которые принявшие совместное решение разойтись.

Об этом сообщили в «Дія».

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Развод в «Дія» уже работает: как воспользоваться

Весь процесс полностью перевели в смартфон. Один из супругов должен сформировать электронное заявление, после чего другой подтверждает намерение в собственном приложении.

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Далее система автоматически сверяет необходимую информацию с реестрами ЗАГС. Для оформления необходимо обоюдное согласие — подать документ в одностороннем порядке невозможно.

Услуга платная — ее оплачивает тот, кто первым подает на развод.

Чтобы подать заявление на развод в «Дія», следуйте указаниям:

Откройте раздел «Сервисы». Выберите «Семья», затем расторгнуть брак. Ознакомьтесь с информацией и нажмите «Начать». Проверьте информацию об актовой записи и персональных данных. Затем подтвердите, что у вас нет общих несовершеннолетних детей, и нажмите «Дальше». Выберите дату и время конференции с регистратором.

В приложении также можно выбрать, какая фамилия будет вашей после развода. После этого укажите данные для доставки свидетельства о разводе.

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Официальное расторжение брака происходит через месяц после обращения. За это время заявители могут отменить запрос — обновление можно внести не позднее чем за четыре часа до запланированной видеоконференции.

Если в вашем заявлении на развод найдут недостоверные сведения, в услуге откажут. Раньше для развода требовалось минимум дважды лично прийти в отдел ЗАГС и подать бумажные документы. В то же время, для граждан, не пользующихся приложением «Дія», сохранили возможность пройти процедуру традиционным путем.

Подача заявления на развод через суд также остается обязательной в случаях, когда супруги имеют общих несовершеннолетних детей.

Как заплатить штрафы в «Дія»

Напомним, искусственный интеллект в «Дія» расширил функционал: кроме поиска услуг и формирования выписок, пользователям стала доступна быстрая оплата штрафов ПДД.

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Для этого достаточно написать Дія.АІ уведомления о штрафах, выбрать нужный из сгенерированного списка и оплатить его непосредственно в мобильном приложении, получив официальную квитанцию.

Статус оплаты («уплачено», «ожидает подтверждения» или «не засчитано») можно проверять в том же окне чата с AI-агентом или в разделе «Штрафы ПДД». Также искусственный интеллект способен предоставлять развернутые юридические консультации по спорным ситуациям на дороге, подсказывать алгоритм обжалования штрафа или взятия ответственности за нарушение, если авто принадлежит другому лицу.

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