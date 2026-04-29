"Развод" на границе: женщина рассказала, как украинок заманивают в ужасную ловушку

Граница / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Новая схема обмана активно работает на границе. Примечательно, что жертвами становятся именно женщины, к мужчинам в машинах шархраи принципиально не подходят.

Об этом рассказала украинка Инесса на своей странице в Instagram.

«Развод» на границе: как не стать жертвой преступников

Автор сообщения предупредила, что циничные мошенники ищут жертв в виде девушек, которые едут на хорошей машине.

«Если с мужем схема не была замечена. И подходят или бабушка такая, знаете, кульбаба, мама с деточками-ангелочками, беременные. И говорят: „Пожалуйста, такая очередь. Чтобы мы на жаре не стояли. Можно ли переехать границу с вами? У нас с документами все нормально“. Наши украиночки — им жалко беременную или маму с детьми», — отметила Инесса.

Однако настоящая опасность ждет уже за границей. Пассажиры договаривались проехать в одну точку, но внезапно просят остановиться посреди поля. Мол, стало плохо, их сейчас тошнит.

«И в этом поле уже подключаются сообщники, чистящие машину, забирающие деньги. У меня подружка работает в суде, она говорит, что были такие случаи, что избивали», — отметила Инесса.

Украинка отмечает: такие пассажирки могут перевезти запрещенные вещества — либо в себе, либо в вещах.

«Если эти наркотики пограничники найдут у вас в машине, девушки, вам будет триндец! Кто-то подходит и просит подвезти — сразу должно быть безоговорочное „НЕТ“. Где мужчины, они не подходят. Только одинокие девушки. И девчонки от своей доброты очень сильно страдают. Поэтому никогда никого не подбирайте», — заключила Инесса.

Реакция Сети

Пользователи Сети начали делиться своими историями в поддержку слов Инессы. В частности, девушка согласилась подвезти женщин, которые, как оказалось, перевозили сигареты. К счастью, ситуацию остановил пограничник, чтобы украинка не пострадала. Перевозили в сумках сигареты. Другие комментарии под видео:

Так смотрела ваше видео, будто я за границу на хорошей машине собралась уезжать. Но это полезная информация

Это жесть

Летаю из Кракова каждые две недели, постоянно прошусь в машину на границе — реально у меня самолет…

Спасибо Вам большое за это видео

Я бы с удовольствием помогла, но я русскоязычная…

Уже со второй блоггерши слышу эту историю — несколько разные версии, но суть одна

Я когда-то тоже просилась — реально была сложная ситуация, и люди помогли

Постоянно перевожу тех, кто просит

Спасибо за полезную информацию

Я попалась на такое и имела проблемы

Ранее говорилось, что украинцы все чаще получают звонки из неизвестных номеров, во время которых в трубке слышно молчание или вызов быстро обрывается. Это не сбой, а часть мошеннической схемы. Такие «молчаливые» звонки используют автоматизированные системы для проверки активности номеров. Если человек отвечает, его номер добавляют в базу «живых» контактов для дальнейших мошеннических действий. Специалисты советуют не отвечать на подозрительные вызовы, не перезванивать и блокировать номера.

Золотое правило — на границе никого не брать у машин

