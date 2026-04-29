- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 3 мин
"Развод" на границе: женщина рассказала, как украинок заманивают в ужасную ловушку
Украинка Инесса рассказала о новом «разводняке» на границе, от которого страдают одинокие женщины. Она призывает никогда не подбирать незнакомых людей, чтобы не подвергать себя опасности.
Новая схема обмана активно работает на границе. Примечательно, что жертвами становятся именно женщины, к мужчинам в машинах шархраи принципиально не подходят.
Об этом рассказала украинка Инесса на своей странице в Instagram.
«Развод» на границе: как не стать жертвой преступников
Автор сообщения предупредила, что циничные мошенники ищут жертв в виде девушек, которые едут на хорошей машине.
«Если с мужем схема не была замечена. И подходят или бабушка такая, знаете, кульбаба, мама с деточками-ангелочками, беременные. И говорят: „Пожалуйста, такая очередь. Чтобы мы на жаре не стояли. Можно ли переехать границу с вами? У нас с документами все нормально“. Наши украиночки — им жалко беременную или маму с детьми», — отметила Инесса.
Однако настоящая опасность ждет уже за границей. Пассажиры договаривались проехать в одну точку, но внезапно просят остановиться посреди поля. Мол, стало плохо, их сейчас тошнит.
«И в этом поле уже подключаются сообщники, чистящие машину, забирающие деньги. У меня подружка работает в суде, она говорит, что были такие случаи, что избивали», — отметила Инесса.
Украинка отмечает: такие пассажирки могут перевезти запрещенные вещества — либо в себе, либо в вещах.
«Если эти наркотики пограничники найдут у вас в машине, девушки, вам будет триндец! Кто-то подходит и просит подвезти — сразу должно быть безоговорочное „НЕТ“. Где мужчины, они не подходят. Только одинокие девушки. И девчонки от своей доброты очень сильно страдают. Поэтому никогда никого не подбирайте», — заключила Инесса.
Реакция Сети
Пользователи Сети начали делиться своими историями в поддержку слов Инессы. В частности, девушка согласилась подвезти женщин, которые, как оказалось, перевозили сигареты. К счастью, ситуацию остановил пограничник, чтобы украинка не пострадала. Перевозили в сумках сигареты. Другие комментарии под видео:
Так смотрела ваше видео, будто я за границу на хорошей машине собралась уезжать. Но это полезная информация
Это жесть
Летаю из Кракова каждые две недели, постоянно прошусь в машину на границе — реально у меня самолет…
Спасибо Вам большое за это видео
Я бы с удовольствием помогла, но я русскоязычная…
Уже со второй блоггерши слышу эту историю — несколько разные версии, но суть одна
Я когда-то тоже просилась — реально была сложная ситуация, и люди помогли
Постоянно перевожу тех, кто просит
Спасибо за полезную информацию
Я попалась на такое и имела проблемы
Ранее говорилось, что украинцы все чаще получают звонки из неизвестных номеров, во время которых в трубке слышно молчание или вызов быстро обрывается. Это не сбой, а часть мошеннической схемы. Такие «молчаливые» звонки используют автоматизированные системы для проверки активности номеров. Если человек отвечает, его номер добавляют в базу «живых» контактов для дальнейших мошеннических действий. Специалисты советуют не отвечать на подозрительные вызовы, не перезванивать и блокировать номера.
Золотое правило — на границе никого не брать у машин