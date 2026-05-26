Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что на саммите НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, обсудят разочарование Дональда Трампа реакцией Альянса на очередную войну против Ирана. В администрации Трампа не скрывали, что именно этим продиктовано решение вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих, допуская сокращение присутствия США также в Италии и Испании. В то же время, по словам Трампа, 5 тыс. американских солдат перебросят в Польшу благодаря его хорошим отношениям с президентом Каролем Навроцким.

Правда, президент США не объяснил, как это связывается с предыдущим решением Пентагона не разворачивать в Польше дополнительно 4 тыс. военных, о котором, по информации американских СМИ, Варшава не была проинформирована, поскольку соответствующее сообщение в буквальном смысле застряло на почте начальника Генштаба польских ВС. В целом генсек НАТО Марк Рютте призывает союзников быть готовыми к сокращению численности американских войск на европейском континенте.

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции на прошлой неделе глава МИД страны Мария Мальмер, ссылаясь на слова Марко Рубио, также заявила, что присутствие войск США в Европе будет скорректировано. Нельзя сказать, что это происходит исключительно из-за обиды Трампа на европейских членов НАТО из-за их отказа присоединиться к войне против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. Но неоднозначные и иногда скандальные решения действующей американской администрации не только порождают сомнения в рядах союзников по гарантиям безопасности со стороны США, но и заставляют их очень быстро уменьшать вооруженную зависимость от Америки.

Так ожидать ли на нынешнем саммите НАТО в Анкаре окончательного развода США и Европы? И какие страны Альянса тормозят новые инициативы по увеличению помощи Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Угрозы Трампа: выйдут ли США из НАТО

Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп угрожал выходом США из НАТО, если союзники не увеличат свои оборонные расходы до 2% ВВП. И можно сказать, что это сработало. По словам Марка Рютте, на встрече министров иностранных дел в Швеции на прошлой неделе страны-члены Альянса обсуждали «надежный путь до 5%». В статье для Foreign Affairs эксперты Университета Джонса Хопкинса Натали Точчи и Маттиас Маттийс также отмечают, что второй термин Трампа дал европейцам понимание, что их зависимость от США, как по безопасности, так и по торговле, является неизбежной опасностью.

Через месяц после начала очередной войны США и Израиля против Ирана и блокирования Тегераном Ормузского пролива, что спровоцировало продолжающийся до сих пор мировой энергетический кризис, Трамп заявлял, что серьезно рассматривает выход из НАТО. ТСН.ua уже писал, что после успешной военной операции в Венесуэле в январе действующая администрация США надеялась, что и война против Ирана будет быстрой и победной. Но так не получилось. Америке понадобилась помощь союзников по НАТО, которых об операции на Ближнем Востоке никто не предупреждал. Поэтому некоторые европейские страны, в частности, Испания и Италия, отказались предоставлять США свои военные аэродромы.

Тема войны в Иране, которую США не могут ни выиграть, ни закончить, а также обида американской администрации на союзников, будет центральной на нынешнем саммите НАТО в Анкаре. По словам экспертов, несмотря на все угрозы Трампа, не раз называвшего Альянс «бумажным тигром», США вряд ли выйдут из НАТО. Но скорее из-за сложности процедуры. К тому же за это не проголосует Конгресс. Вместе с тем, все больше европейских стран-членов НАТО переосмысливают для себя статью 5 НАТО о коллективной обороне, призывая все меньше полагаться на Америку.

Во-первых, несмотря на факт того, что американская армия является одной из самых боеспособных в НАТО, она оказалась не готова к войне нового поколения на Ближнем Востоке.

Во-вторых, во время очередной войны против Ирана США перебрасывали системы ПВО и другое оружие с территории стран-союзников на Ближний Восток.

ТСН.ua уже сообщал, что война в Иране усугубила дефицит запасов американского оружия. Например, сроки производства ракет JASSM, Tomahawk и перехватчиков к системам ПВО Patriot, чтобы пополнить склады — 3-4 года. Все это наглядно показывает, что Европа должна быстро сократить вооруженную и технологическую зависимость от США. К примеру, только Франция и Италия совместно производят систему ПВО, способную сбивать баллистику. Даже у Британия нет своих антибаллистических систем.

На данный момент Украина и Германия пытаются разработать новый европейский перехватчик баллистики. Силы обороны Украины активно участвуют в натовских учениях, передавая свой уникальный опыт ведения войны нового поколения с использованием дроновых технологий. Хотя США, Германия и ряд других стран до сих пор против членства Украины в НАТО из-за страха непосредственной войны с Россией, Украина уже давно является провайдером защиты Европы, приобщаясь к выполнению статьи 5 Альянса.

Новый механизм помощи Украине: кто в Европе против

Марко Рубио выразил понимание, что НАТО ценно для Европы. Однако, по его словам, оно также должно быть ценным и для США. Учитывая все оскорбительные заявления в адрес Альянса, звучащие от американских чиновников, на саммите в Анкаре можно ожидать громкого выяснения отношений вплоть до условного битья посуды и хлопанья дверью. И это вполне можно представить, учитывая непредсказуемость и эмоциональность Трампа. Однако чего точно можно не ожидать — так это каких-то прорывных решений.

Президент США снова может упрекать Европу за слишком низкие оборонные расходы, призывая повысить их до 5% ВВП (в планах Альянса это предусмотрено до 2035 года). Но вряд ли европейские страны-члены НАТО поддержат инициативу Марка Рютте по поводу новых оборонных соглашений, выгодных США. По информации Politico, генсек Альянса продвигает предложение увеличения закупок оружия у США, чтобы сменить гнев Трампа на милость. В то же время, как показала министерская встреча натовцев в Швеции, вряд ли Европа станет углублять зависимость от Америки, отдавая предпочтение расширению национальных производств.

Для Украины в этом есть позитивная новость, ведь это открывает путь для еще более тесной кооперации украинского и ОПК европейских стран НАТО. В то же время, по информации британского The Telegraph, против идеи Марка Рютте по закреплению расходов на поддержку Украины на уровне 0,25% ВВП выступили пять стран. В их числе Британия, Франция, Италия, Испания и Канада. Семь других стран Североатлантического союза — скорее всего, Северной Европы и Балтии, Польша и Нидерланды — уже выделяют на помощь Украине более 0,25% своего ВВП.

Действительно, по словам Рютте, только 6-7 стран Европы выполняют наибольшую работу по закупке американского оружия в рамках PURL (механизма, созданного летом 2025 года на базе НАТО для закупки оружия у США для нужд Сил обороны Украины — Ред.). Генсек Альянса считает, что эта нагрузка должна быть более равномерно распределена между всеми европейскими странами.

«Норвегия вместе с другими странами Северной Европы, Германией и еще несколькими являются крупнейшими донорами помощи Украине. Мы этим гордимся, но также мы хотели бы, чтобы присоединялось больше стран. У России неприятное положение, у Украины дела несколько лучше. И также мы признаем, что Украина сама становится донором безопасности — они сейчас являются глобальным лидером в беспилотных технологиях на войне», — сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

