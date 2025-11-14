Развод в "Дії" откладывается: в Минцифре объяснили причину и назвали новые сроки

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль / © thedigital.gov.ua

Развод в «Дії» откладывается. Запуск может состояться в первом квартале 2026, но не до 31 декабря, как ожидалось ранее.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью «РБК-Украина».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что скоро украинцы смогут увидеть, кто с какой целью проверяет их в реестрах. Валерия Коваль рассказала, когда эта функция начнет действовать.

«Это в процессе, мы введем эту опцию в 2026 году. Что это такое? Это, в сущности, аналог подобного функционала есть в Эстонии. Если вы хотите получить какую-либо услугу, у вас осуществляется запрос в реестре. Например, нужно подтверждение, что у вас есть гражданство Украины. И поскольку этот запрос проходит через нашу систему „Трембіта“, то такие запросы фиксируются: кто его сделал, в какое время. В „Дії“ человеку будет приходить об этом извещении.

Тогда человек будет понимать: да, я действительно был в ЦНАПе, действительно оформлял паспорт. И потому вот я вижу, что по мне был такой запрос. Если человеку приходит уведомление, а он не в курсе, что это, то это для него будет поводом обратиться к держателю того или иного реестра и спросить, почему осуществились такие запросы, и кто их делал», — объяснила она.

В том, что по человеку делают запросы, по словам Коваль, ничего плохого нет. «Этими данными владеет государство, и это нормально, что для определенных процессов государства вместо бесконечного хождения по инстанциям, сбора папок документов и сиденья в очередях государство делает это за человека самое», — добавила она.

Коваль объяснила, что есть виды разной государственной помощи, есть критерии ее получения. У Минфина есть право мониторить, действительно ли была бы правильная выдача этой помощи. Они могут уже после получения средств, через полгода или через год, осуществлять верификацию. К примеру, если критерием является пребывание в Украине, могут проверить, действительно ли вы находитесь в стране сейчас.

«Минцифры не имеет административных услуг. Мы их реализуем совместно с нашими партнерами, потому здесь много факторов зависит и от них. Ожидаю, что в первом-втором квартале 2026 это уже станет возможным», — отметила чиновница.

Коваль также сообщила, что функция развода онлайн также станет доступна в 2026 году.

«Вероятнее всего, что запуск будет в первом квартале. Однако надо понимать, что есть много разных программ, инициированных Правительством и президентом как приоритетные, и мы можем в зависимости от этого выносить что-то на первый план. Иногда за неимением времени что-то отодвигается во времени, но однозначно все это будет реализовано», — сказала она.

Заместитель министра цифровой трансформации объяснила, как это будет происходить на практике. Будет ли это по принципу, как и женитьба онлайн.

«Так, через „Дію“ можно будет развестись, если нет несовершеннолетних детей и оба лица дают на это согласие. То есть это будет почти как онлайн-женитьба: один подает запрос, другой одобряет. Будут осуществляться определенные проверки в отношении детей, и через месяц людей разводят. Если есть вопросы по имуществу, это решается отдельно, он не касается регистрации брака. Разделение имущества будет происходить так, как пара уже решит», — резюмировала Валерия Коваль.

