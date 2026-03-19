Развод в "Дії": в Минцифры рассказали, когда запустят новую услугу

"Дия"

Реклама

В Украине уже в ближайшие месяцы появится возможность расторгнуть брак через приложение «Дія». Пока сервис находится на финальном этапе разработки, а нормативную базу для его внедрения уже приняло правительство.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.

Кто и когда сможет развестись в «Дії»

По словам Зоряны Стецюк, услуга онлайн-развода будет доступна не для всех. Воспользоваться цифровым сервисом смогут только те супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей. В других случаях процедура расторжения брака по-прежнему будет осуществляться через суд или личное обращение в органы ДРАЦС.

Реклама

Как пояснила чиновник, техническую часть проекта планируют завершить до конца весны 2026 года. Сразу после этого начнется этап бета-тестирования, во время которого первые пары смогут опробовать функционал.

Почему женитьба у «Дії» появилась раньше развода?

В Министерстве цифровой трансформации объясняют такую очередность приоритетностью и технической сложностью. Зоряна Стецюк отметила, что Украина стала первой страной в мире, реализовавшей полный цикл бракосочетания онлайн — от подачи заявления к видеоконференции с регистратором.

«Есть этап предложения, подача заявления парой и церемония бракосочетания, когда пара подключается через „Дію“ к видеоконференции, в виртуальном зале для бракосочетаний ждет регистратор, который онлайн регистрирует брак, — вместо физической подписи накладывается электронная подпись на актовую запись прямо во время звонка. Свидетельство о браке появляется в Действии и поступает по почте. Процесс длится 20-30 минут», — рассказала заместитель министра.

В настоящее время услуга онлайн-брака пользуется большим спросом: из-за цифровых ДРАЦС в Киеве, Львове и Днепре уже поженились более 41 тысячи пар. Именно по многочисленным запросам пользователей министерство начало работу над аналогичным сервисом для развода.

Реклама

