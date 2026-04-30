Развод в Украине могут существенно усложнить: что не так с Гражданским кодексом

Развестись в Украине может стать сложнее и дольше. В новой редакции Гражданского кодекса нашли правила, напоминающие советское время и законы России.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщила народная депутат от фракции «Голос» Наталья Пипа.

По словам парламентарии, обновленный кодекс, который Верховная Рада уже поддержала за основу, предусматривает значительное увеличение срока примирения супругов. Пипа подчеркнула, что это создает дополнительные бюрократические и финансовые препоны для граждан.

«То, когда люди разводятся, то им полгода дают, и это точно советская практика, времени на подумать, действительно ли они хотят развестись. А это значит, что нужно или медиатору, или психологу, или дополнительным юристам. Соответственно, если есть дети, этот процесс усложняется. То есть, вместо того, чтобы решить этот вопрос, он усложняется», — заявила депутат.

Наталья Пипа добавила, что в законе плохо прописаны правила для гражданских партнерств и права детей в семьях от разных браков. Она отметила, что документ похож на российский, где Гражданский кодекс ставят главнее Земельного или Экологического.

Кроме того, нардепка выразила обеспокоенность составом авторов реформы.

«И также должен, к сожалению, сказать, что один из главных авторов Наталья Кузнецова. И об этом уже есть информация, что в 2022 году публиковалась в Институте Президента России, то есть Путина. Случайно ли это, или стечение обстоятельств? Я думаю, что должны проверить правоохранительные органы», — отметила депутат.

Она призвала правозащитные организации и граждан принять участие в обсуждении документа перед вторым чтением. Она подчеркнула, что реформа коснется каждого, ведь регулирует вопросы усыновления, браков и гражданских партнерств.

По мнению Пипы, законопроект требует либо кардинальных поправок, либо полного отзыва главным автором.

Гражданский кодекс — последние новости

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук официально опроверг ряд фейков, распространяемых по Сети, вокруг нового Гражданского кодекса, принятого в первом чтении 28 апреля.

Ранее мы писали, что Гражданский кодекс определяет основания лишения прав на наследование определенных лиц, несмотря на то, что существовали определенные предпосылки для призыва их к наследованию.

Также по Украине ходили слухи, что декретный отпуск сократили до 4 месяцев. Говорили, что это прописали в проекте нового Трудового кодекса. На самом же деле в соцсетях спорили из-за того, что просто неправильно поняли новые правила, которые должны были заменить старые советские законы.

