Развод во время войны: как расторгнуть брак, если мужчина на фронте или за границей

В Украине расторжение брака стало возможным даже в наиболее сложных случаях, когда один из супругов находится на передовой, уехал за границу или вообще игнорирует все попытки связи.

Об этом рассказал адвокат из разводов Павел Осадчий для УНИАН.

Осадчий отмечает: если супруги не могут собраться в ЗАГСе или в семье есть несовершеннолетние дети, развод происходит только через суд. При этом даже если один из супругов категорически против расторжения брака, это не является непреодолимым препятствием.

Суд в этом случае может только предоставить короткий срок на примирение — от одного до шести месяцев, но это лишь временно откладывает, а не отменяет развод. Никакие возражения не способны «вечно» содержать супругов в браке против воли одной из сторон.

Ключевым моментом для обращения в суд является территориальная подсудность. По общему правилу иск подается по месту регистрации проживания ответчика. То есть если инициатор развода живет во Львове, а его партнер зарегистрирован в Харькове, обращаться необходимо именно в Харьковский суд.

Однако существует важное исключение. Если истец проживает вместе с несовершеннолетними детьми по месту своей регистрации, он имеет право подать иск в суд по месту жительства.

«Если родители не могут добровольно договориться, с кем будут жить дети, этот вопрос не решается автоматически во время развода, а выносится в отдельное дело — об определении места жительства ребенка», — объясняет адвокат.

Самым удобным способом оформить развод, особенно для тех, кто не может приехать в Украину или служит на фронте, есть обращение к адвокату. Специалист готовит и представляет все необходимые документы, а также контролирует дело от начала до конца, делая невозможным необходимость личного посещения судебных заседаний.

Сколько стоит развод и можно ли бесплатно

Единой цены на услуги по расторжению брака нет: стоимость может колебаться от студенческих предложений за 500 грн до гонораров опытных юристов в десятки тысяч гривен.

Специалист предостерегает от использования «заявлений из Интернета» из-за высокого риска ошибок. Для быстрого и качественного результата лучше обратиться к профессионалу.

Напомним, в Минцифры сообщили, что запуск онлайн-развода в «Дии» откладывается по меньшей мере до первого квартала 2026 года. Замминистра Валерия Коваль также уточнила, что тогда же должна заработать функция уведомлений о запросах в государственные реестры — пользователи смогут видеть, кто и с какой целью проверял их данные.

Онлайн-развод будет работать по принципу цифровой бракосочетания: при общем согласии сторон, без несовершеннолетних детей, с месячным сроком ожидания и без урегулирования имущественных вопросов в рамках услуги.