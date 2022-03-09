Разворачивают палатки и уничтожают боеприпасы: как ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов оккупантами

Чрезвычайники спасли 18 человек.
Спасатели за ночь 9 марта совершили 190 выездов на ликвидацию последствий обстрела российскими оккупантами. Чрезвычайники спасли 18 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях спасатели вместе с украинским Красным крестом и органами местной власти развернули 74 палатки для обогрева граждан.
"В течение 8 марта получили от иностранных партнеров 15 пожарно-спасательных автомобилей; 6 автомобилей гуманитарной помощи с пожарно-спасательным имуществом", – рассказали в ГСЧС Украины.
Последствия обстрела также ликвидируют и пиротехники, уничтожившие 85 взрывоопасных предметов.
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