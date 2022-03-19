Разворовывали гумнопомощь для Вооруженных сил: в Винницкой области задержали троих женщин

Женщины работали в доме культуры, где собирали помощь.

В Винницкой области полиция задержала трех женщин, разворовывающих гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины и переселенцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Также читайте Мобилизированных мужчин из "ЛДНР" посылают как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ

Отмечается, что в Калиновке правоохранители "на горячем" задержали местных жительниц. Они пытались угнать из центра сбора гуманитарной помощи вещи, собранные для военных и беженцев. Подозреваемые работали в доме культуры. Там собирали помощь.

Женщин задержали, когда грузили в автомобиль своего родственника продукты питания, предметы гигиены и товары первой необходимости. Автомобиль изъяли и отправили на арестплощадку.

Все причастные к краже задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления по статье "покушение на кражу". Их поместили в изолятор временного содержания.

К слову, согласно последним изменениям в законодательстве, усилена ответственность за совершение имущественных преступлений. Так, любые кражи, совершенные в условиях военного положения, равняются тяжким преступлениям, за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, двух жительниц Киевской области обманули мошенники, предлагавшие жилье в Яремчанщине Ивано-Франковской области. Они сообщили, что на сайте в Интернете нашли объявление об аренде жилья на Прикарпатье. Когда же они передали задаток за аренду, связь со злоумышленниками оборвалась.

Читайте также: