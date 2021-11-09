Развращал и издевался целый год над девочкой: в Николаевской области мужчина отсидит 7 лет

Развращал и издевался целый год над девочкой: в Николаевской области мужчина отсидит 7 лет

Обвиняемый все отрицает.

В Николаевской области мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за развращение 13-летней падчерицы.

Об этом сообщает сайт Офиса Генерального прокурора.

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В суде доказано, что в течение 2020 года житель села Белая Криница, применяя физическую силу, систематически совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы.

В суде обвиняемый не признал себя виновным и отрицал все.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 126 ("Побои и пытки"), части 2 статьи 156 ("Развращение несовершеннолетних") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18-летнего жителя Измаильского района приговорили к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и воровстве.

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