Развращал малолетних девочек: в Мукачево полиция задержала 52-летнего мужчину

В Мукачево 52-летний мужчина развращал малолетних девушек. Его задержали.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Что известно о развращении детей в Мукачево

Как отмечается, 15 февраля на линию "102" поступило сообщение о развращении двух несовершеннолетних детей в Мукачево. Сотрудники районного управления полиции немедленно выехали по вызову и установили, что пострадали две девочки, в возрасте 10 и 11 лет. Событие произошло дома у одной из девушек. Когда дети отдыхали в комнате, вошел взрослый мужчина, который был гостем матери.

"В один момент злоумышленник начал прикасаться к телу обеих девочек. Испугавшись, они сбежали из квартиры и рассказали о происшествии родителям другой потерпевшей девочки, которая и обратилась за помощью в полицию. Правоохранители быстро разыскали и задержали подозреваемого в преступлении — 52-летнего мужчины, который идет в Мупрачево", — переехал из Мукачева.

Согласно статье 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания. Следователи Мукачевского районного управления квалифицировали действия задержанного по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, то есть развращение, совершенное в отношении малолетнего ребенка. При процессуальном руководстве окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении.

Фигурант грозит до 8 лет за решеткой. С детьми и их семьями работают сотрудники ювенальной превенции.

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