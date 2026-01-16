- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
Развращал несовершеннолетнюю и распространял детскую порнографию: на Львовщине задержали злоумышленника (фото)
За содеянное подозреваемому грозит наказание — до двенадцати лет лишения свободы.
На Львовщине полицейские разоблачили злоумышленника, которого подозревают в изготовлении порнографии и развращении несовершеннолетней.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, 28-летний житель города Турка Самборского района изготавливал фото и видеоматериалы детской и взрослой порнографии, которые распространял через собственный открытый Telegram-канал с тысячной аудиторией.
Кроме того, досудебным следствием установлено, что он неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.301-1 УКУ (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение), ч.1 и ч.3 ст.301 УКУ (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч.1 ст.155 УКУ (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст.156 УКУ (развращение несовершеннолетних).
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
