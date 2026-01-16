Развращал несовершеннолетнюю и распространял детскую порнографию: на Львовщине задержали злоумышленника (фото)

Подозреваемый в развращении несовершеннолетней / © Полиция Львовской области

На Львовщине полицейские разоблачили злоумышленника, которого подозревают в изготовлении порнографии и развращении несовершеннолетней.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 28-летний житель города Турка Самборского района изготавливал фото и видеоматериалы детской и взрослой порнографии, которые распространял через собственный открытый Telegram-канал с тысячной аудиторией.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что он неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.301-1 УКУ (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение), ч.1 и ч.3 ст.301 УКУ (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч.1 ст.155 УКУ (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст.156 УКУ (развращение несовершеннолетних).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, на Сумщине 64-летний мужчина на протяжении пяти лет насиловал свою внучку.