Развращал школьников на спортплощадке: на Буковине педофила посадили на 6 лет

Случай произошел на территории спортивной площадки одного из учебных заведений Днестровского района.
Жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
"В суде доказано, что 32-летний житель Тернопольщины совершил действия сексуального характера в отношении двух 8-летних мальчиков, игравших в теннис", – говорится в сообщении ведомства.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 УК (развращение малолетних детей) и назначил ему шесть лет лишения свободы. Информацию о осужденном внесли в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.
Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке было 8 лет.
А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал.
Читайте также:
- В Сумах мужчина 9 лет насиловал ребенка, а затем начал шантажировать
- Систематически насиловал троих детей: в Днепропетровской области домашнего тирана отправили под стражу
- Схватил за шею и потащил к лесополосе: в Днепре мужчина изнасиловал девочку
- В Черкасской области мужчина насиловал дочерей своей сожительницы: самой молодой всего 6 лет