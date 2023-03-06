Развращал школьников на спортплощадке: на Буковине педофила посадили на 6 лет

Случай произошел на территории спортивной площадки одного из учебных заведений Днестровского района.

Жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

"В суде доказано, что 32-летний житель Тернопольщины совершил действия сексуального характера в отношении двух 8-летних мальчиков, игравших в теннис", – говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 УК (развращение малолетних детей) и назначил ему шесть лет лишения свободы. Информацию о осужденном внесли в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке было 8 лет.

А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал.

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