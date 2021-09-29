Развращали детей и создавали порнографию: в Николаевской области разоблачили дельцов

Развращали детей и создавали порнографию: в Николаевской области разоблачили дельцов

Задержанным грозит тюремный срок.

Правоохранители задержали жителей Николаева и области. Их подозревают в создании, хранении и распространении детской порнографии.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, черновые записи, которые направили на экспертизу.

Двум задержанным следователи сообщили о подозрении в совершении преступлений по статье 156 "Развращение несовершеннолетних", статьей 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и 301-1 "Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение "Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Также полицейские установили и задержали 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, примерно шесть лет развращал малолетних детей. По данным полиции, мужчина создавал медиаконтент порнографического содержания с участием детей и хранил детскую порнографию.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 156 и статье 301-1 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Кроме этого, полицейские разоблачили местную жительницу одного из райцентров области, которая, по версии следствия, создавала контент интимного характера с участием учеников местной школы и распространяла материалы в Интернете.

Напомним, что в Виннице учительницу подозревают в развращении ребенка.

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