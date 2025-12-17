Развращали дочь с 6 месяцев: на Днепропетровщине будут судить родителей за издевательства над ребенком

На Днепропетровщине будут судить родителей за 7 лет сексуального насилия над собственной дочерью / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супругов, которые годами совершали тяжкие преступления против собственного ребенка.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2016–2023 годов обвиняемые систематически развращали малолетнюю дочь и совершали по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Используя беспомощное состояние девочки, родители также снимали порнографические материалы при ее участии.

Во время обысков в доме семьи правоохранители изъяли цифровые доказательства. Анализ файлов шокировал следствие: установлено, что ребенок подвергался насилию с 6-месячного возраста.

Сейчас ребенок изъят из семьи, он находится под наблюдением специалистов и получает необходимое социальное сопровождение. Супруги находятся под стражей.

Им инкриминируют нарушение ряда статей УК Украины:

ст. 152, 153, 156 — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развращение малолетнего ребенка;

ст. 301, 301-1 — создание, распространение и хранение детской порнографии.

Публичное обвинение в суде будет поддерживать руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша. Досудебное расследование проводило СУ ГУНП в Днепропетровской области.

