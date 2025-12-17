- Дата публикации
Развращали дочь с 6 месяцев: на Днепропетровщине будут судить родителей за издевательства над ребенком
Прокуратура завершила расследование в отношении родителей, которые с 6-месячного возраста ребенка производили детскую порнографию и совершали насилие. Фигуранты находятся под стражей.
Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супругов, которые годами совершали тяжкие преступления против собственного ребенка.
Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, в течение 2016–2023 годов обвиняемые систематически развращали малолетнюю дочь и совершали по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Используя беспомощное состояние девочки, родители также снимали порнографические материалы при ее участии.
Во время обысков в доме семьи правоохранители изъяли цифровые доказательства. Анализ файлов шокировал следствие: установлено, что ребенок подвергался насилию с 6-месячного возраста.
Сейчас ребенок изъят из семьи, он находится под наблюдением специалистов и получает необходимое социальное сопровождение. Супруги находятся под стражей.
Им инкриминируют нарушение ряда статей УК Украины:
ст. 152, 153, 156 — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развращение малолетнего ребенка;
ст. 301, 301-1 — создание, распространение и хранение детской порнографии.
Публичное обвинение в суде будет поддерживать руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша. Досудебное расследование проводило СУ ГУНП в Днепропетровской области.
