Развращали и снимали детское порно: киберполиции разоблачила злоумышленников в 14 областях Украины

Развращали и снимали детское порно: киберполиции разоблачила злоумышленников в 14 областях Украины

Работники полиции провели почти полсотни обысков.

Киберполицейских во время операции "Паутина" разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент.

Как сообщили в киберполиции, в общем проведено 47 обысков и изъято более 18 терабайт противоправного контента.

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В частности, в столице киберполицейские установили двух не связанных между собой киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в Интернете. Злоумышленниц задержали.

В Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 39 до 45 лет, которые создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в частности с участием детей.

Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в Интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения в отношении них действия сексуального характера.

В Хмельницкой области киберполицейские разоблачили мужчину в сбыте детской порнографии. Фигурант в мессенджере продавал противоправный контент, который получал от детей путем их шантажа и запугивания в социальных сетях.

Также в Хмельницкой области правоохранители обнаружили группу лиц, занимавшихся грумингом. Противоправный контент фигуранты сбывали в мессенджере.

В целом работники полиции провели почти полсотни обысков в 14 областях Украины.

Установлено 47 фигурантов, 16 уже объявили о подозрении.

Открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (Торговля людьми), ст. 152 (Изнасилование), ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, по данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, Украина находится в рейтинге трех лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

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