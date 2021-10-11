Развращение ребенка в оздоровительном лагере Бердянска: отец девочки рассказал подробности шокирующего инцидента (видео)

Случай с девочкой обсудили на одном из центральных каналов Украины.

Летом в детском оздоровительном лагере Бердянска произошел шокирующий случай. Вожатый развращал детей, когда они спали. Одна из девочек проснулась и увидела, как 18-летний парень снял с нее белье, касался половых органов и фотографировал ее на телефон. Девочка позвонила родителям, а те обратились в полицию.

Событие, которое произошло в Бердянске обсудили на "Суспільному" в программе "По-людськи".

По словам отца 9-летней девочки Василия Денисюка, около 9:00 утра в тот день его дочь позвонила матери и, стесняясь, рассказала, что вожатый ее раздел пока она спала и начал фотографировать. Мама девочки приказала передать трубку еще одной вожатой и рассказала ей о том, что произошло с ее ребенком.

"Через 30-40 минут мне позвонила директор лагеря. Я спросил, сообщили ли они в полицию, на что она ушла от ответа и сказала: "Давайте, мы его освободим, а вы с ним дальше разбирайтесь, как хотите". Чтобы, мол, там разбирались родители и вожатый, и чтобы лагерь там не фигурировал. Я не согласился, сказал, вызывайте полицию. Впоследствии в телефонном разговоре снова об этом спросил, на что опять получил скользкий ответ, из чего сделал вывод, что полицию никто не вызвал", — рассказывает отец девочки.

В конце концов мужчине самому пришлось вызвать полицию. Поскольку он находился в Кривом Роге, он обратился в местную полицию, а сам отправился в Бердянск. По дороге к нему позвонили из Бердянской полиции, сказали, что подозреваемого задержали, и информация о случае с ребенком подтвердилась.

Оказалось, что вожатый ранее многократно отдыхал в этом лагере, а в этом году впервые находился в статусе вожатого, поскольку закончил первый курс педуниверситета. Мужчину уволили, а правоохранители задержали его на вокзале.

Сейчас обидчик девочки находится дома в Киеве. Следователь и прокурор требовали меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья принял решение отпустить юношу на поруки запорожского депутата Олега Коломийца, которого, якобы, попросили поручиться родители парня.

Василий Денисюк сомневается, что злоумышленник может получить наказание за свои действия.

"Насколько я знаю, лагерь принадлежит кому-то из чиновников. Я понял, что, возможно, это дело закончится тем, что этот случай останется безнаказанным", — говорит Василий.

Сейчас еще продолжаются экспертизы в этом деле.

9-летняя девочка сейчас находится под наблюдением психологов. Родители пострадавшей надеются на объективное решение судей.

18-летнего киевлянина обвиняют по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего).

Напомним, что в Бердянске Запорожской области 18-летний юноша, который работал вожатым в детском оздоровительном центре, развращал 9-летней воспитанницы. Родители ребенка обратились в полицию и развратника задержали.

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