Разъяснение телеканала 1+1 относительно уведомления уполномоченного по защите государственного языка

1+1 обращается к уполномоченному по защите государственного языка с просьбой не манипулировать цифрами, подходить к вопросу комплексно и последовательно, учитывая исключительно установленные правила, а не политическую повестку дня.

В связи с активным распространением в медиапространстве сообщения Секретариата уполномоченного относительно несоблюдения требований по обязательному (минимальному) размеру вещания на государственном языке, считаем необходимым подчеркнуть следующую информацию. Сегодня применение государственного языка на телевидении регулируется Законами Украины "О телевидении и радиовещании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "О кинематографии", "О рекламе". В соответствии с законодательством в промежутке 18:00-22:00 на украинском телевидении минимум 75% всего контента должно транслироваться на государственном языке.

Эта практика действует уже на протяжении не менее четырех лет, таким правилом руководствуются все участники телевизионного рынка, а соблюдение указанных норм контролируется государственным регулятором — Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Других разъяснений и толкований законодательных актов нет, также не было ни одного прецедента, когда бы соблюдение языковых квот на телевидении считалось по другому принципу.

Учитывая то, что программы имеют разный хронометраж и жанровость, включая анонсы, рекламу и межпрограммные блоки, телеканал 1+1 выдерживает общий объем украиноязычного контента в промежуток 18:00-22:00 в установленных законом пределах — более 75% — и выдерживает действующие нормативы в других промежутках времени. По нашему твердому убеждению, квота должна применяться к любому типу контента в эфире, который потребляет зритель. Поэтому в неделю, когда Секретариат уполномоченного осуществлял мониторинг, телеканал 1+1 вещал в пределах установленной квоты — 78,5% всего контента на телеканале транслировалось на украинском языке.

Вместе с тем, хотим обратить внимание уполномоченного по защите государственного языка на другие популярные площадки в Украине, кроме телевидения с его четкими правилами. Ведь сегодня вопрос языка никак не регулируется и не контролируется в сети Интернет и на интернет-платформах, YouTube каналах и тому подобное.

Поэтому еще раз обращаемся к уполномоченному по защите государственного языка с просьбой не манипулировать цифрами, подходить к вопросу комплексно и последовательно, учитывая исключительно нустановленные правила, а не политическую повестку дня.

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