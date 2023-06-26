Разыскал и расправился: в Ровенской области мужчина убил свою 20-летнюю беременную жену (фото)

В Ровенской области 27-летний мужчина жестоко убил свою 20-летнюю беременную жену. Женщина, спасаясь от агрессора, убежала к родителям, однако он разыскал ее и убил.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

По данным следствия, трагедия произошла в апреле 2023 года. Супруги проживали в селе Старое Село. 6 апреля между парой произошла очередная ссора. Тогда беременная женщина бросила дебошира и переехала к родителям в село Дроздынь.

Однако мужчина разыскал ее там. 27-летний мужчина продолжил ссору, во время которой он выхватил кухонный нож и трижды ударил им в шею женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Мужчина был нетрезв, полиции он заявил, что не "хотел убивать жену, а стремился ее только запугать" и мол "жертва сама его спровоцировала". Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В настоящее время он находится под стражей.

В Ровенской области мужчина убил 20-летнюю жену / Фото: Национальная полиция Ровенской области

В июне 2023 года полиция завершила предварительное расследование жестокого убийства. Ему инкриминируют пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Николаевской области 38-летний мужчина избил свою сожительницу, а утром обнаружил ее мертвой. О совершенном он сообщил в полицию сам.

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