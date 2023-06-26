Разыскал и расправился: в Ровенской области мужчина убил свою 20-летнюю беременную жену (фото)

Мужчина говорит, что "хотел запугать жену".
В Ровенской области 27-летний мужчина жестоко убил свою 20-летнюю беременную жену. Женщина, спасаясь от агрессора, убежала к родителям, однако он разыскал ее и убил.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По данным следствия, трагедия произошла в апреле 2023 года. Супруги проживали в селе Старое Село. 6 апреля между парой произошла очередная ссора. Тогда беременная женщина бросила дебошира и переехала к родителям в село Дроздынь.
Однако мужчина разыскал ее там. 27-летний мужчина продолжил ссору, во время которой он выхватил кухонный нож и трижды ударил им в шею женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Мужчина был нетрезв, полиции он заявил, что не "хотел убивать жену, а стремился ее только запугать" и мол "жертва сама его спровоцировала". Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В настоящее время он находится под стражей.
В июне 2023 года полиция завершила предварительное расследование жестокого убийства. Ему инкриминируют пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Николаевской области 38-летний мужчина избил свою сожительницу, а утром обнаружил ее мертвой. О совершенном он сообщил в полицию сам.
Читайте также:
- Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий – указ
- В Херсонской области уровень воды в Днепре растет
- ВСУ устроили оккупантам на Запорожском направлении новую "Чернобаевку": как проходят бои