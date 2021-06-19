Разыскивали пять дней: в Никополе нашли мертвой 15-летнюю девушку (фото, видео)

Тело ребенка обнаружили на пустыре за заброшенным зданием.

В Никополе нашли мертвой 15-летнюю девушку, которую разыскивали пять дней.

Все это время ребенка разыскивали правоохранители, спасатели, бойцы Нацгвардии и волонтеры.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сегодня, 19 июня, за зданием в промышленной зоне города девушка была обнаружена мертвой. Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой — бельгийской овчаркой Бес", — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

"На поиски ребенка были ориентированы все службы полиции — ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали недострои, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", — рассказали в полиции.

После пяти дней поисков ее тело обнаружили на пустыре за заброшеннім зданием.

Напомним, в Киеве из Центра социально-психологической реабилитации 17 июня исчезла несовершеннолетняя девушка София Таравская.

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