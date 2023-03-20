Разыскивали трое суток: на Полтавщине нашли тело рыбака

В реке в городе Глобино спасатели обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку, но не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины.

Тело рыбака было в реке Сухой Омельник в городе Глобино. Поиски продолжались с 16 марта. Тогда правоохранителям сообщили об исчезновении 72-летнего мужчины.

Тело пенсионера отвезли на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Полиция начала уголовное производство по части первой статьи "Умышленное убийство".

Напомним, в Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.

Хотел помочь лебедям и чуть не утонул, как спасали спасителя?

Читайте также: