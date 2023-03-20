Разыскивали трое суток: на Полтавщине нашли тело рыбака

Тело мужчины достали спасатели.
В реке в городе Глобино спасатели обнаружили тело мужчины, который ушел на рыбалку, но не вернулся.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины.
Тело рыбака было в реке Сухой Омельник в городе Глобино. Поиски продолжались с 16 марта. Тогда правоохранителям сообщили об исчезновении 72-летнего мужчины.
Тело пенсионера отвезли на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Полиция начала уголовное производство по части первой статьи "Умышленное убийство".
Напомним, в Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.
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