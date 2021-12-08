Разжег огонь: на Буковине погиб младенец, которого родители оставили на 2-летнего брата — СМИ

Разжег огонь: на Буковине погиб младенец, которого родители оставили на 2-летнего брата — СМИ

2-летний мальчик от пламени спрятался в коридоре, его госпитализировали.

В г. Сторожинец Черновицкой области вечером, 8 декабря, из-за отравления угарным газом погиб 10-месячный младенец, которого родители якобы оставили дома с 2-летним братом.

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Об этом сообщает "Молодой буковинец" со ссылкой на данные выезжавших на место трагедии медиков.

По предварительной информации, родители якобы оставили ребенка дома с его 2-летним братиком. Старший ребенок разжег огонь посреди дома, из-за чего младенец угорел.

"Медики, прибыв на место происшествия, начали проводить базовые реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, были безуспешными", — говорится в сообщении.

2-летний мальчик от пламени спрятался в коридоре, его госпитализировали.

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