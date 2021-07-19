Шестеро военных прыгнули с парашютами.

Небесная реабилитация. В Харьковской области пятьдесят ветеранов АТО пригласили в путешествие между облаков. Это бойцы, которые во время войны в Донбассе получили ранения и те, кому удалось уцелеть.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 июля.

Перед полетами на аэродроме "Коротич" они прошли тщательный осмотр у медиков. Шестеро военных поднялись в небо на три километра и прыгнули с парашютами. Покоряли небо в тандеме с опытными инструкторами. Остальным достались полеты на воздушных судах. В частности, виды лицезрели с самолета Ан-2.

Это уже пятая акция за этот год, которую устраивает областная администрация. Ведь такие путешествия небом — своеобразная психологическая реабилитация, которая помогает военным.

Новости Украины: реабилитация в небе - 50 ветеранов АТО летали над Харьковской областью

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