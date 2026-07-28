Реабилитация в Карпатах: Интерпайп Пинчука организовал для ветеранов восстановление в формате приключений

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Такие мероприятия – часть корпоративной политики реабилитации ветеранов, последовательно внедряемая компанией Виктора Пинчука, пишет РБК-Украина.

Программа реинтеграции ветеранов в Интерпайп предусматривает медицинское, психологическое, юридическое сопровождение, а в случае потери здоровья и подбор нового рабочего места. От ветерана не требуется вернуться на работу сразу после демобилизации. Возвращение начинают с лечения и реабилитации в корпоративном Центре поддержки ветеранов, при необходимости привлекают внешних специалистов.

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"Мы работаем на результат и подбираем то, что лучше всего подходит конкретному ветерану: для одного – это родственные инвенты выходного дня, для другого – сессии с психологом, для третьего – спорт, поэтому мы развиваем адаптивные спортивные команды, еще кому-то для адаптации нужны ретриты типа этого в Карпатах", – рассказывает директор по коммуникациям.

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При формировании программы восстановления учли ментальное и физическое состояние защитников. Большинство участников получили тяжелые ранения на фронте, однако даже они поднялись на гору и попытались рафтинг. Для психологической разгрузки использовали арт-терапию. Весь ретрит ветеранов сопровождали менторы, также ветераны, и психолог.

Подобное мероприятие было проведено впервые, но результаты превзошли ожидания организаторов.

"Самое главное – после поездки есть ощущение, что от нас не отказываются. Есть много программ, нам помогают, о нас заботятся, нас снова берут на работу. И это действительно очень важно для нашего восстановления", – рассказал ветеран Николай Приходько.

В настоящее время в Интерпайпе работает более 200 ветеранов. Благодаря комплексной программе поддержки и реинтеграции, около 75% демобилизованных работников возвращаются и продолжают работать в компании. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составляет около 50%.

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