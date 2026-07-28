ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
61
Время на прочтение
2 мин

Реабилитация в Карпатах: Интерпайп Пинчука организовал для ветеранов восстановление в формате приключений

8-дневное восстановление в Карпатах в приключенческом формате организовала компания Интерпайп для своих ветеранов. Работодатель пригласил в ретрит защитников, которые получили тяжелые ранения и требуют длительного восстановления после демобилизации.

Комментарии
Реабилитация в Карпатах: Интерпайп Пинчука организовал для ветеранов восстановление в формате приключений

Такие мероприятия – часть корпоративной политики реабилитации ветеранов, последовательно внедряемая компанией Виктора Пинчука, пишет РБК-Украина.

Программа реинтеграции ветеранов в Интерпайп предусматривает медицинское, психологическое, юридическое сопровождение, а в случае потери здоровья и подбор нового рабочего места. От ветерана не требуется вернуться на работу сразу после демобилизации. Возвращение начинают с лечения и реабилитации в корпоративном Центре поддержки ветеранов, при необходимости привлекают внешних специалистов.

"Мы работаем на результат и подбираем то, что лучше всего подходит конкретному ветерану: для одного – это родственные инвенты выходного дня, для другого – сессии с психологом, для третьего – спорт, поэтому мы развиваем адаптивные спортивные команды, еще кому-то для адаптации нужны ретриты типа этого в Карпатах", – рассказывает директор по коммуникациям.

При формировании программы восстановления учли ментальное и физическое состояние защитников. Большинство участников получили тяжелые ранения на фронте, однако даже они поднялись на гору и попытались рафтинг. Для психологической разгрузки использовали арт-терапию. Весь ретрит ветеранов сопровождали менторы, также ветераны, и психолог.

Подобное мероприятие было проведено впервые, но результаты превзошли ожидания организаторов.

"Самое главное – после поездки есть ощущение, что от нас не отказываются. Есть много программ, нам помогают, о нас заботятся, нас снова берут на работу. И это действительно очень важно для нашего восстановления", – рассказал ветеран Николай Приходько.

В настоящее время в Интерпайпе работает более 200 ветеранов. Благодаря комплексной программе поддержки и реинтеграции, около 75% демобилизованных работников возвращаются и продолжают работать в компании. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составляет около 50%.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie