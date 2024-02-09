Реагируют по-разному: что говорят военные о новом главкоме ВСУ Сырском

Кадровые перестановки военного руководства страны могут привести к неожиданным решениям в поле боя.

В четверг, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место придет новая управленческая команда во главе с новым главкомом – Александром Сырским. В окружении последнего уже успели прокомментировать кадровую перестановку.

Что говорят военные о новом главнокомандующем Александре Сырском — читайте в ТСН.ua

До костей военный

Военный, который служит вместе с Сырским, говорит, что это требовательный, но справедливый человек.

"Эмоции переполняют. Я радуюсь за Сырского. Это требовательный, но справедливый человек. К костям военный, но хорошо относится к людям. Повторюсь о справедливости. У него хорошие отношения с президентом со времен обороны Киева ", — рассказал он в комментарии для ТСН. ua.

Неожиданные решения на поле боя

Заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкарь рассказал в эфире телеканала "Эспрессо ", что скоро мы увидим новые неожиданные решения на поле боя.

"Что касается назначения Сырского, то войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Думаю, что такая команда точно сдвинет вопросы технической мобилизации Украины, технического переоснащения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управлению автоматизированными системами на поле боя", — отметил Кишкар .

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Он добавил, что именно с такими ожиданиями живут многие находящиеся сейчас на фронте ребята.

Наводит ужас на подчиненных

Издание Economist со ссылкой на мнение неназванных военных пишет о том, что генерал Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если цена людей и машин высока.

"Это раскольническая фигура, которая вызывает резкую реакцию со стороны действующих офицеров. Одни хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на подчиненных и руководит страхом. Он менее склонен сомневаться в приоритетах своего президента. Когда он займет высшую должность, ему придется помчаться". "мягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти", — говорится в сообщении.

В материале говорится и о том, что кадровые изменения в ВСУ приведут к сбоям в связи с переходом офицеров на новые должности в структуре командования.

"Важно, чтобы эти изменения не снизили способность Украины к борьбе. Вскоре страна будет нуждаться в новой мобилизации, даже если генерал Сырский будет использовать свои войска в основном для обороны — как он и должен", — добавило издание.

Что известно о Сырском

Александр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Владимирской области России. В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Издание Spiegel назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны". Российские пропагандисты тоже любят обращать на это внимание и бешены, почему такой успешный военачальник оказался на стороне Украины.

В то же время во время полномасштабной войны Сырский был одним из командующих контрнаступлением ВСУ на Харьковщине, в результате которого почти вся территория области молниеносно была освобождена от врага, в частности, такие города, как Балаклея, Купянск, Изюм.

Между тем, в Украине решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, участниками которых стали политики, эксперты и журналисты.

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