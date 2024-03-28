Реакция 1+1 media на попытки врага заглушить спутниковое вещание Украины

Сегодня произошло масштабное внешнее вмешательство в вещание украинского ТВ на спутнике Astra4A.

Вместе с военной агрессией, россия не прекращает информационные диверсии и вмешательство в информационное вещание украинских телеканалов.

Так, с начала марта, россия начала активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

Сегодня, 28 марта 2024 года, произошло масштабное внешнее вмешательство в вещание украинского ТВ на спутнике Astra4A. В частности, около 9:30 враг пытался заглушить эфиры собственных и партнерских телеканалов 1+1 media на частоте приема 11766H, где, в частности, транслируются каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, 2+2, УНИАН и другие. Так, вместо телемарафона "Єдині новини" и контента других вещателей, украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент россии.

По состоянию на 11 утра проблема устранена, спутниковое вещание возобновлено. Однако это не последняя попытка россии заглушить контент украинских телеканалов, чтобы дезориентировать общество и распространить вражеские нарративы, особенно на территориях, приграничных временно оккупированным городам и селам.

Призываем украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу ширить дезинформацию. Все эти действия рф совершается с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Рекомендуем по возможности обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников — Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).