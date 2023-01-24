"Реакция на ключевой общественный запрос": у Зеленского объяснили кадровые решения президента

Президент Украины Владимир Зеленский своими кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос общества - справедливость для всех.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк отметил, что решения украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют, что приоритетом государства является принцип – "никаких "закрытых глаз".

"Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И напрямую реагирует на ключевой общественный запрос — справедливость для всех", — написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 23 января анонсировал резонансные кадровые чистки у власти.

Утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что написал заявление об увольнении.

Ранее заявление об увольнении от должности советника Офиса президента написал Алексей Арестович.

Кроме того, уволен заместитель Генпрокурора, который оскандалился своим отпуском в Испании.

Также после скандала с закупкой продуктов для ВСУ подал в отставку заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов.