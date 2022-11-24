Реакция на ракетный террор и возможное применение Россией химического оружия: главные новости ночи 24 ноября 2022

Главные новости ночи 24 ноября 2022 года:

На Запорожской АЭС исчезла электроэнергия: в МАГАТЭ заявили о работе аварийных генераторов. Читать дальше –>

У Шольца отреагировали на слова Джонсона, что Германия надеялась на капитуляцию Украины. Читать дальше –>

Госсекретарь США прокомментировал российский ракетный террор. Читать дальше –>

Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными. Читать дальше –>

Россия может пойти на применение химического оружия в Украине – Politico. Читать дальше –>

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