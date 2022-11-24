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Реакция на ракетный террор и возможное применение Россией химического оружия: главные новости ночи 24 ноября 2022

Дата публикации
Просмотры
8042
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1 мин
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Реакция на ракетный террор и возможное применение Россией химического оружия: главные новости ночи 24 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 24 ноября 2022 года:

  • На Запорожской АЭС исчезла электроэнергия: в МАГАТЭ заявили о работе аварийных генераторов. Читать дальше –>
  • У Шольца отреагировали на слова Джонсона, что Германия надеялась на капитуляцию Украины. Читать дальше –>
  • Госсекретарь США прокомментировал российский ракетный террор. Читать дальше –>
  • Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными. Читать дальше –>
  • Россия может пойти на применение химического оружия в Украине – Politico. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
8042
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