Реакция РФ на "бавовну", пожар в небоскребе Гонконга, помощь США и намек Вучича: главные новости ночи 3 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 марта:
- Тушили всю ночь: в Гонконге произошел масштабный пожар в недостроенном небоскребе (видео) Читать дальше –>
- Сумма нового пакета военной помощи от США составит 400 миллионов долларов — Reuters Читать далее –>
- "Бавовна" под Москвой: в РФ разделились мнения о причинах инцидента Читать далее –>
- Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico Читать дальше –>
- Железнодорожная катастрофа в Греции: количество погибших возросло Читать далее –>
- Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Читать далее –>
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