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Реакция РФ на "бавовну", пожар в небоскребе Гонконга, помощь США и намек Вучича: главные новости ночи 3 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1770
Время на прочтение
1 мин
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Реакция РФ на "бавовну", пожар в небоскребе Гонконга, помощь США и намек Вучича: главные новости ночи 3 марта

В Гонконге всю ночь пылал Небоскреб / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 марта:

  • Тушили всю ночь: в Гонконге произошел масштабный пожар в недостроенном небоскребе (видео) Читать дальше –>
  • Сумма нового пакета военной помощи от США составит 400 миллионов долларов — Reuters Читать далее –>
  • "Бавовна" под Москвой: в РФ разделились мнения о причинах инцидента Читать далее –>
  • Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico Читать дальше –>
  • Железнодорожная катастрофа в Греции: количество погибших возросло Читать далее –>
  • Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1770
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