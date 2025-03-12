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Реакция России на предложение перемирия и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 12 марта 2025 года

Реакция России на предложение перемирия и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 12 марта 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 марта 2025 года:

  • Как в России отреагировали на предложение перемирия: эксперты ISW проанализировали первые заявления Читать далее –>
  • В Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>
  • Портников рассказал, что будет, если Путин откажется от перемирия Читать далее –>
  • Российские дроны атаковали Украину Читать далее –>
  • В результате взрывов в Ивано-Франковске погиб несовершеннолетний — городской голова Читать далее –>

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