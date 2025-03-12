Реакция России на предложение перемирия и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 12 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 марта 2025 года:
- Как в России отреагировали на предложение перемирия: эксперты ISW проанализировали первые заявления Читать далее –>
- В Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>
- Портников рассказал, что будет, если Путин откажется от перемирия Читать далее –>
- Российские дроны атаковали Украину Читать далее –>
- В результате взрывов в Ивано-Франковске погиб несовершеннолетний — городской голова Читать далее –>
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